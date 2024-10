Wenn die Grenzen zwischen Film und Wirklichkeit verschwimmen: In der Kult-Liebeskomödie "Tatsächlich... Liebe" spielt Liam Neeson einen Mann, der nur schwer über den Tod seiner Frau hinwegkommt. Einst ging es ihm genauso, wie er jetzt im Interview mit dem Magazin "People" zugibt. Ein Grund, weshalb er mittlerweile auch nicht mehr auf Dates gehen würde. Die große Liebe im Alter von 72 Jahren zu finden, daran glaubt er nicht. "Ich habe das alles hinter mir gelassen", sagt er in knappen Worten im Interview. Dafür spricht er über die Liebe seines Lebens und die Zeit nach dem schrecklichen Unfalltod seiner Frau Natasha Richardson. 2009 war die Schauspielerin nach einem zunächst harmlos erscheinenden Skiunfall gestorben.

"Es war eine schreckliche Sache, die passiert ist": Noch heute fällt es Liam Neeson schwer, den Verlust seiner Frau in Worte zu fassen. Die beiden gemeinsamen Söhne Daniel und Micheál waren erst zwölf und 13 Jahre alt, als sie ihre Mutter verloren.



Die Schauspielerin Natasha Richardson hatte sich nach einem Sturz bei einem Skikurs in der kanadischen Provinz Québec zunächst schnell erholt. Wenige Stunden später verschlechterte sich ihr Zustand jedoch dramatisch - der Sturz löste eine unbemerkte Hirnblutung aus. Als ihr Mann Liam Neeson im Krankenhaus in Montreal eintraf, gab es bereits keine Hoffnung mehr.



In einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS erinnerte sich Liam Neeson 2014 an das wohl traumatischste Erlebnis seines Lebens: