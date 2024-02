Seit 2019 ist Kristen Stewart glücklich und skandalfrei mit der 36-jährigen Drehbuchautorin Dylan Meyer liiert. 2022 folgte die Verlobung. Den Gang zum Altar wagten beide noch nicht, das Bild von der perfekten Hochzeit hat Kristen Stewart aber schon im Kopf. Es soll eine ganz kleine, intime Zeremonie werden. Sie und Dylan seien einfach nicht der Typ für eine "große Hochzeit". Wann sie den Schritt wagen werden, steht noch in den Sternen. So viel verrät Kristen Stewart immerhin:

Apropos Hochzeit: Verlobung, Hochzeit, Kind - so klassisch und konservativ stellt sich Kristen ihre Zukunft vor. Dem "Rolling Stone" verrät sie, dass sie und ihre Verlobte Dylan sich eines Tages Kinder wünschen. "Ich will wirklich, dass das passiert." Sie gesteht aber auch:

Was ihre Angst befördert? Der Gedanke an einen Kontrollverlust - vielleicht auch durch nötige Medikamente. Denn letztere erinnern Kristen Stewart an Zeiten, als sie mit Drogen experimentierte. Für sie mittlerweile ein No-Go - mit einer Ausnahme:

Kristen Stewarts These: Ihre Kollegen um Ex-Freund Robert Pattinson und Taylor Lautner wurden als begehrte Sexsymbole dargestellt - sie hingegen nicht. Vielleicht, weil sich die Filme an ein weibliches, heterosexuelles Publikum richteten, das sich eher für die männlichen Stars interessierte.



Somit wurde der gesamte Cast Opfer von vorherrschenden Geschlechterstereotypen.



Zu wenig Sex-Appeal für ein Cover-Shooting? Diese Erfahrung steigerte bei Kristen Stewart den Druck, gesellschaftlichen Erwartungen an Weiblichkeit und Attraktivität zu entsprechen.



Und heute? Kann Kristen Stewart endlich so sein, wie sie will.