Er hat es sich so gewünscht, jetzt ist es passiert: Karl Lauterbach hat's erwischt - der Bundesgesundheitsminister ist wieder frisch verliebt.



Das weiß man über seine neue Partnerin.

Karl Lauterbach und die Suche nach dem großen Glück

Fünf Kinder von zwei Frauen, Top-Position auf der Karriereleiter, aber so wirklich happy war Karl Lauterbach lange Zeit trotzdem nicht. Denn wie sagte schon Marilyn Monroe so schön: "Karriere ist etwas Herrliches, aber man kann sich nicht in einer kalten Nacht an ihr wärmen."



Karl Lauterbach ist da ganz einer Meinung und verriet bereits 2021 im Gespräch mit "Bunte": Zum kompletten Glück, da fehle ihm eine liebevolle Frau. "Ich möchte tatsächlich nicht den Rest des Lebens Single bleiben."

Bildrechte: picture alliance/dpa | Carsten Koall

Single-Zeit ade

Genau diese liebevolle Frau ist jetzt anscheinend in sein Leben getreten. Karl Lauterbach ist wieder liiert, wie er der "Bild am Sonntag" gestand.



Die Glückliche: die 59-jährige Journalistin Elisabeth Niejahr. "Ich bin froh, dass es Elisabeth Niejahr in meinem Leben gibt", so der 60-Jährige.



Karl Lauterbauch und Elisabeth Niejahr kennen sich nach eigenen Angaben schon seit 2005. Ab November 2023 wurden sie immer wieder gemeinsam auf Partys in Berlin gesichtet. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert?

Bildrechte: imago images/teutopress

Weniger Arbeit, mehr Liebe

Nach Informationen der "Bild" freuen sich besonders Karl Lauterbachs Mitarbeiter über das Liebesglück ihres Chefs, denn: Der Minister verschickt an Wochenenden nun deutlich weniger Aufträge.



Ungewöhnlich für Karl Lauterbach, der in der Vergangenheit immer wieder betonte, wie eifrig er bei der Sache ist. Dem Spiegel verriet er 2022 noch: "Ich arbeite von morgens früh bis spät in die Nacht hinein."



Stimmt die Liebe den Minister etwa milder? Oder ist er mit den Gedanken einfach nicht mehr nur in seinem Büro - sondern vielleicht auf Wolke sieben?

Das Privatleben des Gesundheitsministers