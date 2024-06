Der Abschied von Jürgen Klopp in Liverpool ist kein Alleingang. Der Lieblingstrainer der Deutschen hat immer betont, alles mit seiner Familie abzustimmen. Sein Anker ist seine Frau Ulla. Aber was kommt nach dem Fußball? Darüber hat er jetzt gesprochen.



Klopp äußerte sich am Rande eines Wirtschaftsforums auf Mallorca. Auf der Balearen-Insel hat er ein Urlaubsdomizil. "Ich bin kein Träumer. Aber ich habe ein Leben lang davon geträumt, irgendwo ein Haus im Süden zu haben", sagte er und erklärte seine Entscheidung für Mallorca:



"Tatsächlich ist es so, dass es damit zusammenhängt, dass wir älter werden und hier die medizinische Versorgung großartig ist."