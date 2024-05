Glück und Trauer liegen manchmal nah beieinander. Johannes Oerding liefert dafür das beste Beispiel. Ende Januar musste der Singer-Songwriter den Tod seines geliebten Vaters Udo Oerding verkraften. In einer Todesanzeige in der Rheinischen Post nahm Familie Oerding Abschied von dem 77-jährigen Arzt. In einem Zug mit Johannes Oerding wurde auch sie genannt: Yvonne G..

Wer sich in der deutschen Musikszene auskennt, wird beim Namen Yvonne G. aufhorchen.



Die Social-Media-Redakeurin war mehrere Jahre mit Wincent Weiss liiert. Auf ihrem Instagram-Profil findet man noch immer ein gemeinsames Fotos aus alten Zeiten.



Nicht nur das: Der Sänger widmete seiner Verflossenen mehrere Songs, darunter "Pläne". Darin singt Wincent Weiss: "Du wolltest doch meinen Ring an deinem Finger. Wir wollten doch ein Haus und zwei Kinder. Und dann an allen Tagen nebeneinander aufwachen, bis zum Schluss." Anscheinend träumten die beiden von einer gemeinsamen Zukunft. Weshalb sie dann doch getrennten Wege gingen? Unbekannt.



Pikant: Wincent Weiss und Johannes Oerding gelten als Best Buddys. Im Interview mit "Barba Radio" plauderten die beiden 2021 aus dem Freundschafts-Nähkästchen. Wincent Weiss: "Mit Johannes kann ich über meinen Job anders sprechen, weil er genau das Gleiche macht. Er weiß, wie es ist, auf der Bühne zu stehen, wir können auch über Finanzen sprechen. Mit Oerding mache ich auch einmal im Jahr Urlaub. Er hat sogar gesagt, dass er mich letztes Jahr öfter gesehen hat, als seine Frau."