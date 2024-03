Frühlingsgefühle bei Johannes B. Kerner: Wie unter anderem "Bild" und "Bunte" erfahren haben wollen, hat der 59-jährige Star-Moderator Ende Februar zum zweiten Mal "Ja" gesagt. Seine Liebste ist die 27 Jahre jüngere Kunsthistorikerin Alina-Sophie Schiess. Gefeiert wurde im engsten Kreis in einem Münchener Standesamt direkt am Englischen Garten. Von 1996 bis 2019 war Johannes B. Kerner mit der ehemaligen Hockeynationalspielerin Britta Becker verheiratet. Sie haben vier gemeinsame Kinder.

Johannes B. Kerner lernte Alina-Sophie Schiess laut "Bild" auf einer Veranstaltung kennen. Gefunkt hat es dann im Herbst 2023, seitdem sollen die beiden ein Paar sein. Mit der Prominenz ihres frisch Angetrauten wird Alina-Sophie Schiess umgehen können: In der Vergangenheit wurde sie immer wieder an der Seite von Produzent Martin Krug gesehen.

Laut "Bild" kann Alina-Sophie Schiess auf eine erstaunliche Vita zurückblicken: Die waschechte Bayerin (aufgewachsen im Wallfahrtsort Altötting) absolvierte ihr Kunststudium an der University of California in Los Angeles und in München. Aktuell betreibt sie eine internationale Kunstmanagement-Agentur.