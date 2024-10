J.Lo: Glücklicher als Single?

J.Lo und Ben Affleck war trotz hollywoodreifer und dramatischer Liebeskurve kein Happy End vergönnt. Die Scheidung des Kurzzeit-Traumpaars ist in vollem Gange. Kurz gesagt: Hinter Jennifer Lopez liegen keine einfachen Monate - aber sehr lehrreiche. "Ich musste losziehen und allein sein. Ich wollte mir beweisen, dass ich das kann." Leichter gesagt als getan: "Es fühlt sich einsam, unbekannt und beängstigend an. Es fühlt sich traurig an, es fühlt sich verzweifelt an."



Der Sommer 2024 war für sie eine "Zeit des Lernens." Ihre Lektion:

In einer Beziehung zu sein definiert mich nicht. Ich kann mein Glück nicht bei anderen Menschen suchen. Ich muss das Glück in mir selbst haben. Ich habe immer gesagt, dass ich ein glücklicher Mensch bin, suchte aber immer noch nach etwas, das jemand anderes ausfüllen könnte. Jennifer Lopez "Interview Magazine"

Mit ihrem neuen Single-Status ist J.Lo im Reinen. Nach der Trennung zieht die Sängerin ein positives Fazit und strebt vorerst keine neue Beziehung an. Ihr Glaube an die Liebe ist dennoch ungebrochen, J.Lo bezeichnet sich selbst als "Romantikerin, die es liebt, in einer Beziehung zu sein und mit jemandem alt zu werden". Aber sie weiß mittlerweile, dass sie das nicht braucht, um sich "ganz und glücklich zu fühlen".

Darum ist J.Lo ein Vorbild für viele

Wer gehofft hatte, J.Lo würde ihr erstes Interview nutzen, um schmutzige Wäsche zu waschen, wird enttäuscht. Schlammschlacht oder Rachefeldzug? Nicht J.Los Stil - ganz nach dem Motto: Wer nichts Gutes zu sagen hat, schweigt lieber.



Stattdessen zeigt sie sich strahlender denn je, wie BRISANT-Promiexpertin Susanne Klehn beobachtet: "Mir fällt total auf, dass J.Lo seit Bekanntwerden der Trennung nicht einen Moment traurig, verzweifelt oder angespannt in der Öffentlichkeit war. Seit raus ist, dass sie und Ben Affleck getrennt sind, sehe ich sie nur noch fröhlich, offen, sehr selbstbewusst, sehr sexy, sehr unabhängig."

Und damit zeigt sie allen Frauen auf der Welt: Natürlich kann eine Liebe scheitern, aber das gehört zum Leben dazu. Es geht auch weiter und du kannst auch weitermachen, weil du immer noch du bist. Und das finde ich eine ganz tolle Einstellung. Promiexpertin Susanne Klehn BRISANT