Wir glauben, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir nach vorn gehen und ein Zeichen setzen.

2+1. Jasna Fritzi Bauer (35) und Katharina Zorn (28) sind eine moderne Patchwork-Familie. Künstlerin Katharina brachte ihre Tochter Zoe mit in die Beziehung. Dass Zoe zwei Mütter hat, ist für die Sechsjährige das Normalste auf der Welt.

Zwei Frauen und ein Kind. Das sollte eigentlich nichts Ungewöhnliches mehr sein. "Ist es aber für einen bestimmten Teil der Gesellschaft", so Jasna Fritzi Bauer, die vielen Tatort-Fans als Bremer Polizistin Liv Moormann bekannt ist.

Es gab eine Zeit, als sie und Freundin Katharina "noch nicht bereit" für ein Familien-Coming-out waren. Aber: "Wir sehen diesen Rechtsdruck in der Gesellschaft, diese aufgeheizte Stimmung", so die Schauspielerin. "Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, zu sprechen."



Künstlerkollegen wie Jannik Schümann, Anja Kling, Ruth Moschner oder Mavie Hörbiger stärken Jasna und Katharina den Rücken. Unter ihrem ersten offiziellen Family-Porträt auf Instagram hagelt es Herzen, Support und ganz viel Liebe.