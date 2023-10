Huch, was ist das denn jetzt? Wenige Tage nach der Enthüllung über die Trennung des Paares hat Will Smith seiner Ex Jada Pinkett Smith einen emotionalen Brief geschrieben. "Du bist einzigartig, eine seltene Mischung aus Kraft und Sensibilität", hieß es in dem Brief, der im US-Podcast "On Purpose with Jay Shetty" verlesen wurde. Zu Gast in dem Podcast war Jada Pinkett Smith.



Will gratuliert in dem Brief seiner Noch-Frau zu ihren Memoiren "Worthy", die nun erschienen sind. Es sei überwältigend gewesen, seine eigene Geschichte darin zu lesen. Obwohl er den Großteil seines Lebens an der Seite seiner Frau verbracht habe, sei er beim Lesen "schockiert und fassungslos" gewesen, inspiriert und untröstlich.