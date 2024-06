Der Aberglaube besagt, eine Hochzeit im Regen soll Glück bringen. Wenn das stimmt, können Scooter-Frontmann H.P. Baxxter und seine Ehefrau Sara in eine ganz rosige Zukunft schauen.



Bei strömendem Regen versammelten sich am Samstag (08.06.) zahlreiche Schaulustige vor der St. Severin Kirche in Keitum auf Sylt. Einen Tag nach der standesamtlichen Trauung im Sylter Heimatmuseum gaben sich der 60-jährige Musiker und seine mehr als 35 Jahre jüngere Partnerin Sara am Samstag auf der Nordsee-Insel auch kirchlich das Jawort.