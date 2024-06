Am kommenden Wochenende (8.6.) werden auf Sylt die Hochzeitsglocken läuten. Scooter-Frontmann H.P. Baxxter will seiner Verlobten Sara das Jawort geben. Für H.P. wird es der dritte Gang vor den Traualtar.

Nach Informationen der "Bild" will das Paar seine Liebe nach der Trauung in der berühmten "Sansibar" am Strand feiern. Auf der Gästeliste sollen auch ein paar bekannte Namen stehen - wie Klaus Meine oder Mirja du Mont. Und ein kleines musikalisches Schmankerl soll auch nicht fehlen: Schlagersängerin Vicky Leandros soll für das Brautpaar singen.



Anfang 2023 lernten sich der Scooter-Sänger und die heute 22-jährige Sara kennen. Im Herbst hielt der Musiker um ihre Hand an. Der "Bild" sagte er damals: "Es hat gleich richtig gefunkt zwischen uns. Ich genieße jeden Tag mit ihr."