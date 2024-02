Hannes Jaenicke und Stephanie Krogmann kennen sich schon eine ganze Weile, sie standen des Öfteren gemeinsam vor der Kamera. Das Schauspiel-Paar führt aktuell eine Fernbeziehung - sie lebt in Berlin, er in Bayern am Ammersee und in Los Angeles.

Stephanie Krogmann ist bekannt aus Film und Fernsehen. Die 38-Jährige stand schon für Produktionen wie "Der Kriminalist", "SOKO Wismar" oder "In aller Freundschaft" vor der Kamera.



Nicht nur der Job, sondern auch ihr Engagement für den Tier- und Umweltschutz verbindet die beiden. Stephanie Krogmann hat einen Bachelor in Biologie und einen Master in Umweltwissenschaften. Auf Instagram bezeichnet sie sich als "Wildlife Biologist" und "Ranger Girl" in Südafrika. Ihre Follower lässt sie regelmäßig an ihren Afrika-Reisen und Expeditionen teilhaben.



Auch Hannes Jaenicke ist seit mehr als 15 Jahren im Einsatz für gefährdete und misshandelte Tierarten - unter anderem für Haie, Gorillas, Eisbären, Geparde, Wölfe oder Delphine.