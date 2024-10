Während in Deutschland bereits der Herbst Einzug gehalten hat, feierte Gina-Maria Schumacher, Tochter von Formel-1-Ikone Michael Schumacher, ihren großen Tag bei sommerlichen Temperaturen. Im mallorquinischen Küstenort Port d’Andratx schwor die 27-Jährige ihrem langjährigen Partner Iain die ewige Liebe. Auf Instagram postete Gina ein Foto von sich und ihrem frisch angetrauten Ehemann und schrieb dazu: "Für immer Ja zu dir, Ja für immer." Wie die " Bunte " schreibt, soll die Hochzeit auf dem Anwesen der Schumachers stattgefunden haben, wo die Familie in den Wintermonaten wohnt. Als Tüpfelchen auf dem i soll die spanische Sterneköchin Macarena de Castro nach " Bild "-Informationen für das Menü verantwortlich gewesen sein. Liebe geht ja bekanntlich auch durch den Magen. Passend zum mediterranen Ambiente trug die Braut ein sommerliches Kleid mit Tattoo-Spitze im Boho-Stil. Bräutigam Iain hielt es etwas klassischer und wählte einen zeitlosen schwarzen Anzug mit weißen Streifen.

Gina-Maria und Iain sind seit sieben Jahren ein Paar. Was die beiden verbindet und zusammengeführt hat: ihre Liebe zu Pferden.



Wie die "Gala" schreibt, haben sich Iain und Gina auf einem Reiterhof kennen und lieben gelernt. Iain war einige Jahre professioneller Springreiter, Gina ist wie Mama Corinna sehr erfolgreiche Westernreiterin. Das Paar lebte laut "Bild" zunächst zusammen in der Schweiz, zog dann aber auf die Familien-Ranch der Schumachers in Texas, wo Gina regelmäßig an großen Turnieren teilnimmt. Iain soll sich unter anderem um das Management der Ranch kümmern.



Allein aus Karrieregründen war der Umzug ein kluger Schachzug. Westernreiten ist in Amerika unglaublich populär - in Europa dagegen noch eine Randsportart.