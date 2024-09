Gina-Maria und Iain sind seit sieben Jahren ein Paar. Was die beiden verbindet und zusammengeführt hat: ihre Liebe zu Pferden.



Wie die "Gala" schreibt, haben sich Iain und Gina auf einem Reiterhof kennen und lieben gelernt. Iain war einige Jahre professioneller Springreiter, Gina ist wie Mama Corinna sehr erfolgreiche Westernreiterin. Das Paar lebte laut "Bild" zunächst zusammen in der Schweiz, zog dann aber auf die Familien-Ranch der Schumachers in Texas, wo Gina regelmäßig an großen Turnieren teilnimmt. Iain soll sich unter anderem um das Management der Ranch kümmern.



Allein aus Karrieregründen war der Umzug ein kluger Schachzug. Westernreiten ist in Amerika unglaublich populär - in Europa dagegen noch eine Randsportart.