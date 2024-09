Es ist eine einzige Liebeserklärung von George Clooney. "Ich bin immer so stolz darauf, mit ihr im selben Raum zu sein, egal was ist.", sagt der Hollywoodstar über seine Frau Amal kurz vor ihrem zehnten Hochzeitstag in einem Interview mit dem "People"-Magazin. Sie würde immer auf der richtigen Seite der Geschichte stehen.



Die Menschenrechtsanwältin und der Schauspieler, sie sind eines der Traumpaare in Hollywood. Aber alles eitel Sonnenschein,- das gibt es auch bei ihnen nicht.

Fehlende Privatsphäre machte es Amal schwer

Der Schutz ihrer Privatsphäre scheint für die Clooneys der Schlüssel zu ihrem Liebesglück zu sein. Er habe noch nie in Ruhe einen Spaziergang durch den Central Park machen können, sagte der Hollywoodstar in einem Interview mit dem Magazin "GQ".



Amal Clooney hat also in ihrem Leben mit dem Hollywood-Star einige Opfer bringen müssen, und auch er hat sich darauf eingelassen, auf ein Leben in Zweisamkeit.

Bildrechte: picture alliance / dpa | Alessandro Di Meo

Mit Amal änderte sich das Leben von George Clooney

Viele Jahre lang galt George Clooney als Hollywoods begehrtester Junggeselle. Liebeleien wurden ihm mit ziemlich vielen prominenten Ex-Freundinnen nachgesagt. Cameron Diaz, Charlize Theron, Lucy Liu und Renée Zellweger sollen dazu zählen.



Das Leben des Megastars veränderte sich komplett, als er 2013 durch einen gemeinsamen Freund Amal kennenlernte. Am 27. September 2014 heiratete er die angesehene Anwältin in Venedig. 2017 kamen die Zwillinge Ella und Alexander zur Welt.

Rückzugsorte sind für Amal und George Clooney extrem wichtig

Für mehr Zweisamkeit haben sie offenbar den richtigen Platz gefunden. In Südfrankreich haben die Clooneys ein Weingut gekauft, inklusive Swimmingpool und Tennisplatz. Der ideale Rückzugsort für sie und die Kinder.



Ganz "normal" ist so ein Leben mit einem bekannten Schauspieler aber dann eben doch nicht. Der Hollywoodstar soll weitere Immobilien in Los Angeles, am Comer See in Italien, in Los Cabos in Mexiko und im englischen Oxfordshire besitzen.

Romantische Mittagessen und lange Spaziergänge als Ehe-Kitt

Lieblingscroissants, Lieblingsparfüms: All das soll George Clooney für seine Amal regelmässig kaufen.



Romantische Mittagessen und lange Spaziergänge nach dem Essen stünden auch ganz oben auf der Tagesordnung der Clooneys.



Damit zwischen ihren Zwillingen, ihren Jobs und ihren Freunden auch noch Zeit für Zweisamkeit bleibt.

Bildrechte: picture alliance / Cover Images | Cover Images

Fotos der Kinder sind tabu

George Clooney möchte verhindern, dass Fotos seiner Kinder in die Öffentlichkeit gelangen.



"Wir haben es mit ernsten Themen zu tun, mit Menschen, die uns Böses wollen", sagte der 63-Jährige kürzlich in einem Interview mit dem "GQ"-Magazin. "Deshalb wollen wir nicht, dass Fotos von unseren Kindern in der Öffentlichkeit kursieren."

Respekt ist sehr wichtig