In den 1970er-Jahren war sie allein auf weiter Flur: Als Sportfotografin wusste sich Diana Sandmann in einer damals reinen Männerdomäne zu beweisen - eine Karriere, die vielleicht auch Franz Beckenbauer imponierte.



Die beiden lernten sich auf der Hochzeit von Beckenbauer-Manager Robert Schwan kennen. In der ARD-Doku "Beckenbauer - Legende des Deutschen Fußballs" erinnert sich Diana Sandmann an das erste Treffen zurück. Was ihr besonders gut an Franz gefiel? Sein Gang.



Ihre Liebe erschütterte damals ganz Deutschland: Diana Sandmann wurde für das Scheitern von Franz Beckenbauers Ehe verantwortlich gemacht. Nicht einmal die Gemüsehändlerin wollte sie mehr bedienen. "Denn einer Hure verkauft man ja nichts", so Diana Sandmann in der ARD-Doku. Auch ihr Vater habe sich damals Sorgen gemacht. Er zeigte sich nicht begeistert, dass sich seine einzige Tochter in einen verheirateten dreifachen Vater verliebte.



Franz Beckenbauer entfloh der Negativ-Presse in die USA zum Verein "Cosmos New York", Diana Sandmann folgte ihm.



Die Beziehung zu Diana Sandmann hielt einigen Stürmen stand - zumindest bis 1988. Die Trennung sei "sehr, sehr schmerzlich gewesen". Noch heute bezeichnet sie Franz Beckenbauer als ihren "Herzensmenschen".