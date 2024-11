Seine letzte Beziehung sei vor drei Jahren an der Entfernung zerbrochen, erzählte der TV-Star damals dem Magazin "Bunte": Die Unternehmerin Claudia Hillmeier sei während der Corona-Pandemie in den USA geblieben, er in Europa, was beide zermürbt habe.



Bei der BAMBI-Verleihung am 7. November will sich Fulton-Smith erstmals mit Salomea in der Öffentlichkeit zeigen, verrät der Schauspieler der "Bunten".