(Dieser Artikel wurde erstmals am 30.05.2023 veröffentlicht.) Paparazzi-Fotos, die die "Bild"-Zeitung Ende Mai veröffentlicht hat, zeigen den Schlagerstar zusammen mit einer blonden Frau. Sara soll sie heißen, berichtete das Blatt, kennengelernt hätten sich die beiden in einem Hotel am Fuschlsee, in dem sie gearbeitet und er oft Freunde besucht haben soll.

Auf den Fotos turteln die beiden, lachen, fahren auf einem Boot über einen See, scheinen eine gute Zeit zu haben. Aus rechtlichen Gründen können wir die Bilder nicht zeigen. Nur so viel: Die Fotos wirken privat und zufällig. Sind sie das wirklich, fragen wir BRISANT Promi-Expertin Susanne Klehn.

In letzter Zeit hat der Schlagersänger immer wieder mit einer ganz anderen Frau für Aufsehen gesorgt: Beatrice Egli. Dass die beiden eng umschlungen auf der Bühne stehen und von Liebe singen, ist nichts Neues. Als bekannt wurde, dass Silbereisen und Egli mit "Das wissen nur wir" einen gemeinsamen Song veröffentlichen, hat sich sicherlich so mancher gefragt: Hat es nach "1001 Nacht" endlich "Zoom gemacht"?



Oder ist der Songtext nur ihre humorvolle und ironische Antwort auf die zahlreichen Liebesgerüchte? "Das wissen nur wir, was zwischen uns heut' Nacht passiert", singen sie im Duett. Und: "Hinter verschlossenen Tür'n werde ich womöglich schwach bei Dir." Jede Menge Stoff für die Gerüchteküche.



Der Deutschen Presseagentur sagte Beatrice Egli: "Die Spekulationen sind ja so oder so da, ob wir zusammen singen oder nicht. Da haben wir gedacht, dann können wir damit auch ein bisschen spielen."