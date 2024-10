Gelsomino macht deutlich, dass beide nicht mehr glücklich miteinander waren. Sie spricht von "Monaten großen Schmerzes und unendlichen Schweigens". Ein Problem scheint gewesen zu sein, dass ihre Liebe zu einem international erfolgreichen Star in der Öffentlickeit stattfand. "Niemand warnt dich davor, wie es ist, in aller Munde zu sein. Ich kann bestätigen, dass es sich schlecht anfühlt", so Gelsomino in ihrem Statement.