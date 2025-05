Der Jakobsweg war der wichtigste Weg seines Lebens, sagt Dirk Borchardt ("Praxis mit Meerblick"). Der Schauspieler widmete seine Wanderung auf dem weltberühmten Pilgerweg seiner verstorbenen Schwester, die immer davon geträumt hatte, ihn zu gehen - und traf dabei seine zukünftige Frau. Jahre später führt ihn nun sein Job erneut an den Jakobsweg.

Dass Dirk Borchardt genau dort einmal drehen würde, erscheint dem Schauspieler wie eine Fügung des Schicksals:



In dem neuen ARD-Krimi "Die Tote vom Jakobsweg" spielt er den Ermittler Adrián Martinez, der den Tod einer Frau aufklären muss. Gefunden wurde sie am Cabo Fisterra, wo der Jakobsweg endet und der Atlantik an die Steilküste brandet.