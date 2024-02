Dr. Julia Schwanholz arbeitet aktuell an der Universität Duisburg-Essen, war als Wissenschaftlerin aber auch schon an Universitäten in Australien, Frankreich, den Niederlanden und Schweden beschäftigt.



Ihr Spezialgebiet: Demokratieforschung. Ihre aktuellen Vorlesungen: "Politische Systeme im Vergleich" und "Demokratische Systeme und Prozesse in Deutschland".