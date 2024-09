Ist das das Ende einer Ära? Vorzeige-Single Bill Kaulitz sehnt sich schon lange nach der Geborgenheit einer Beziehung. Über seine Erfahrungen im internationalen Jetset-Single-Dschungel plauderte Bill gern und ausgiebig vor der Kamera oder hinter dem Podcastmikrofon. Doch Fans müssen künftig wohl auf Bills Dating-Anekdoten verzichten. In "Kaulitz Hills" ließ der Musiker und Entertainer jetzt die Liebes-Bombe platzen und verriet: Er ist in festen Händen.

Dass Bill Kaulitz in einer Beziehung steckt, wird schon seit geraumer Zeit getuschelt. Nach monatelangen Liebes-Gerüchten bestätigt der "Tokio Hotel"-Frontmann nun wirklich, dass er vergeben ist - "mit einem Mann". Den Namen seines Liebsten lüftet er (noch) nicht - allerdings dessen Kosenamen.



In der Podcastfolge "Salz in die Wunde" debattieren die Kaulitzbrüder die Zuschauer-Frage: "Wie würdet ihr gerne von eurem Partner vorgestellt werden, wenn ihr nicht verheiratet seid?"



Für Tom eine klare Sache: als "seine Frau". Heidi und er schipperten ja schon 2019 in den Ehe-Hafen. Doch so einfach ist das für Bill nicht. "Bei mir finde ich es schon schwer, weil ich ja mit einem Mann zusammen bin. Und wenn der jetzt sagt, das ist mein Freund, könnten die Leute auch denken, es ist mein Kumpel."