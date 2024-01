Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert? Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz kennen sich schon lange, gefunkt hat es bei den beiden aber erst vor einiger Zeit. Wann genau? Unbekannt. Im BUNTE-Interview verrät der Schauspieler nur so viel: Es fühlt sich alles noch ganz frisch an.



Nachdem Anna Maria Mühe am 27. Dezember die Liebesbombe platzen ließ, zog Lucas Gregorowicz an Silvester nach. Zu einem innigen Pärchenbild, auf dem sich Anna Maria an seine Schulter lehnt, schrieb er schlicht: "Happy 24 von uns. Love & Peace".