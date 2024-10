Auf der Bühne immer an der Seite des Walzerkönigs: seine Geige. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass aus André Rieu einer der beliebtesten und bekanntesten Geiger der Welt wurde? Sagen wir mal so, auch hier hatte mal wieder die Liebe ihre Finger im Spiel - und damit ist nicht Rieus Leidenschaft fürs Backen gemeint.

Ich werde 140 - also ich bin ein bisschen über die Hälfte. Und das ist mein Wunsch, dass es so weitergeht. Ich mache die Leute im Saal glücklich, und deshalb bin ich auch glücklich.

Ans Abdanken denkt André Rieu also noch lange nicht. Gerade erst beendete der 75-Jährige eine Tournee in Südamerika. Er bringt eine neue CD heraus, und im nächsten Jahr steht seine große Geburtstagstournee an. Auch in Deutschland sind insgesamt zehn Konzerte des Stargeigers geplant - von Hamburg bis München.