Die neue Kombi könnte brisant werden, denn Hima ist nicht nur Amiras Bruder, sondern auch ein enger Freund von Oliver Pocher. Immer wieder sah man den 33-Jährigen in den Storys des Ex-Paares.



Pikant: Auch nach der Trennung sollen die beiden Männer noch zusammen in einem Haus wohnen. Zur Podcast-Aufnahme hat es Hima dadurch jedenfalls nicht weit: Amira wohnt aktuell ganz in der Nähe der beiden. Nämlich ausgerechnet in dem Haus, in dem Oliver einst mit Sandy gelebt hat. Was für ein verworrenes Liebes- und Trennungs-Viereck...



Aber gerade deshalb wird es spannend, was Hima in der ersten Podcastfolge (14. November) zu erzählen hat. Wahrscheinlich ist aber, dass er sich ein Vorbild an Sandy Meyer-Wölden nehmen und keine schmutzige Wäsche waschen wird. In der aktuell erhitzten Situation zwischen den Pochers ist Neutralität sicher keine schlechte Idee.