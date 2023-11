Die letzten zwei Wochen waren... ich will jetzt nicht sagen die schwierigsten meines Lebens… aber definitiv unter den Top 3. Es war wirkich heftig. Nach diesen Wochen habe ich nicht nur einige Bisswunden in der Zunge, sondern auch einige Messerstiche im Rücken. Das hat mich am meisten fertiggemacht. Körperlich und psychisch bin ich an meine Grenzen gekommen.

Amira Pocher Podcast "Liebes Leben - Mit Amira & Hima"