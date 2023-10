Freitagnacht war es soweit: Die "Pochers"-Podcast-Ära ist zu Ende gegangen. Ein letztes Mal gaben Amira und Oliver Pocher ihren Fans gemeinsam was auf die Ohren.



Die Folge wurde bereits Anfang September im Rahmen eines Live-Events in Köln aufgenommen - also nur wenige Wochen, nachdem die beiden ihre Trennung bekannt gegeben hatten. Bedeutet auch: Damals standen noch alle Zeichen auf friedliche Patchwork Family - das merkt man der Folge auch an.



Im Gespräch überlegen die beiden zum Beispiel, wie sie Weihnachten feiern. "Ja, dieses Jahr feiern wir mit den Kindern zusammen, schätze ich mal", so Amira. Sogar von einer großen Runde mit Oliver Pochers Ex Alessandra Meyer-Wölden und ihren Kindern war die Rede.



Ob dieser Plan immer noch steht? Fraglich. Mittlerweile ist viel passiert, der Rosenkrieg scheint zu eskalieren.