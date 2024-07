Dass Menschen so reich sind und so viel Geld für ihre Hochzeit ausgeben, scheint dabei nicht weniger bizarr als der Umstand, dass die offizielle Hochzeit in Mumbai nur wenige Kilometer vom größten Slum Indiens entfernt stattfindet.



Der linke Politiker Thomas Isaac nannte die Hochzeit im Vergleich zur Armut vieler Inder "obszön" und eine "Sünde gegen unsere Erde und die Armen".



Auch der indische Journalist P. Sainath stellt diesen Zusammenhang im Gespräch mit BRISANT her: "Es ist schockierend, aber nicht überraschend. Das Level an Ungerechtigkeit in Indien ist heute größer als zur Zeit der britischen Kolonialherrschaft", sagt er zu der Mega-Hochzeit.