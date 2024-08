Sorge um Marius Müller-Westernhagen: Der Sänger ist nach wie vor krank. Zuletzt hatte der 75-Jährige Auftritte in Mönchengladbach und Coburg abgesagt - nun folgen zwei weitere.



Die Konzerte in Dresden und in Halle/Saale müssten "aufgrund des noch hartnäckigen viralen Infekts des Künstlers auf ärztlichen Rat abgesagt werden", heißt es in einem Instagram-Post auf der Seite des Sängers.



In Dresden hätte Müller-Westernhagen am Samstag (24. August), in Halle am Dienstag (27. August) auftreten sollen.