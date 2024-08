Die Fans wünschen dem Sänger via Instagram vor allem gute Besserung. Doch in die Genesungswünsche mischt sich auch Enttäuschung über die kurzfristige Absage: Das erste Konzert in Mönchengladbach hätte schon einen Tag nach der Absage (20. August) stattfinden sollen, das Konzert in Coburg war für den 23. August geplant.



"Freitag das Konzert absagen und Samstag findet es statt. Das ist ja etwas merkwürdig", schreibt ein User unter dem Post. Ein anderer Fan sorgt sich um das weiterhin geplante Konzert am 24. August in Dresden, "da wir das Hotel bereits gebucht und 4 Stunden Anfahrt haben".