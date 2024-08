Fans von Marius Müller-Westernhagen können aufatmen: Nachdem der 75-Jährige aus gesundheitlichen Gründen Konzerte absagen musste, steht sein Bühnen-Comeback kurz bevor. Wie der Sänger auf Instagram mitteilte, wird er am Freitagabend (30.08.) "nach der krankheitsbedingten Absage der letzten Konzerte" wieder auf der Bühne stehen. Demnach soll sein Auftritt auf der Loreley-Freilichtbühne in St. Goarshausen stattfinden.



In den vergangenen Tagen waren die Konzerte in Mönchengladbach (20.08.), Coburg (23.08.), Dresden (24.08.) und Halle/Saale (27.08.) abgesagt worden. Als Grund nannte der Künstler eine "hartnäckige Virusinfektion". Die Pause sei auf ärztlichen Rat erfolgt.