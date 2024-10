Das Konzert werde aber Anfang Dezember nachgeholt. Auch ihr Konzert in Salzburg am Montag (28.10.) musste "aufgrund einer akuten Erkrankung" abgesagt werden. Das schrieb das Social-Media-Team der deutsch-griechischen Ausnahmesängerin nur wenige Stunden vor dem Konzert auf Instagram.



"Es tut mir wahnsinnig leid, dass die beiden Konzerte ausfallen", erklärte der Schlagerstar der "Bild"-Zeitung. Aber sie habe sich eine schlimme Bronchitis eingefangen und sich in einer Klinik durchchecken lassen.