Der "Jugendliebe"-Star machte die Krankheit 2022 öffentlich. Im selben Jahr feierte Freudenberg ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum und wollte noch viele weitere Konzerte geben. Doch im Dezember 2023 gab sie ihr Abschiedskonzert in der ausverkauften Alten Oper in Erfurt.



In der MDR-Talkshow "Riverboat" sprach Freudenberg damals über die Diagnose: "Es geht nun alles etwas langsamer", sagte sie. "Aber ich werde mich der Krankheit nicht einfach so ergeben". Wahre Worte, denn heute könne sie das Leben wieder genießen, sagte sie der "Superillu".