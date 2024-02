Am Todestag von Robbi mache ich mittlerweile meist nichts anderes als an anderen Tagen auch. Sein Geburtstag, der 24. August, ist für mich der Tag, an dem ich trotz vieler trauriger Gedanken ganz besonders an die guten Zeiten denke, die ich mit ihm hatte.

Teresa Enke Neue Osnabrücker Zeitung