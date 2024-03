Ihre ältere Schwester Scout bezeichnet das Verhalten ihrer Schwester in einem weiteren Kommentar als "stimming". Diese selbststimulierende Verhaltensweise wird häufig im Zusammenhang mit autistischen Menschen beschrieben: Diese sich wiederholenden Handlungen - zum Beispiel auch Fingerschnipsen oder Hin- und her Wippen - wirken beruhigend und können inneren Druck abbauen.



Auch hier antwortet Tallulah direkt und bezieht den Kommentar ihrer Schwester auf das "Ohrkraulen". Ebenso findet sie lobende Worte für das verständnisvolle Verhalten ihres Vaters in dieser Situation. In einem weiteren Kommentar unter ihrem Video bezeichnet sich Tallulah Willis als "neurospicy" - eine humorvolle Bezeichnung für eine Diagnose aus dem Autismus-Spektrum.