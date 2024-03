Auf ihrem Instagram-Account machte Tallulah Willis vor wenigen Tagen ihre Autismus-Diagnose öffentlich - scheinbar nebenbei: "Sag mir, dass du autistisch bist, ohne zu sagen, dass du autistisch bist", ist der einzige Text, den sie unter ein altes Video schreibt. Das Video zeigt sie als Kind gemeinsam mit ihrem Vater, dem Filmstar Bruce Willis, der gerade auf dem roten Teppich ein Interview gibt. Auffällig daran: Tallulah, die er auf seinem Arm hält, streicht ihm immer wieder über Glatze und Gesicht, spielt an seinem Ohr - so lange, bis ihr Vater ihr einen langen Blick zuwirft, aber ruhig und entspannt bleibt.

Ihre ältere Schwester Scout bezeichnet das Verhalten ihrer Schwester in einem weiteren Kommentar als "stimming". Diese selbststimulierende Verhaltensweise wird häufig im Zusammenhang mit autistischen Menschen beschrieben: Diese sich wiederholenden Handlungen - zum Beispiel auch Fingerschnipsen oder Hin- und her Wippen - wirken beruhigend und können inneren Druck abbauen.



Auch hier antwortet Tallulah direkt und bezieht den Kommentar ihrer Schwester auf das "Ohrkraulen". Ebenso findet sie lobende Worte für das verständnisvolle Verhalten ihres Vaters in dieser Situation. In einem weiteren Kommentar unter ihrem Video bezeichnet sich Tallulah Willis als "neurospicy" - eine humorvolle Bezeichnung für eine Diagnose aus dem Autismus-Spektrum.