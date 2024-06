Der Rosenkrieg im Scheidungsverfahren von Shannen Doherty und Kurt Iswarienko geht in die nächste Runde. Es geht um schwere Anschuldigungen und pietätloses Verhalten. Die "Charmed"-Darstellerin wirft ihrem Ex vor, er warte auf ihren Tod, um finanziell daraus Profit zu schlagen.

Die an Krebs erkrankte Schauspielerin hatte im April 2023 nach elf Jahren Ehe die Scheidung eingereicht, nachdem sie von einer Affäre ihres Mannes erfahren hatte. Daraufhin forderte sie von dem Fotografen rückwirkend Unterhaltszahlungen von umgerechnet mehr als 14.300 Euro pro Monat ein. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die dem "People"-Magazin vorliegen.

Es ist einfach nicht richtig, dass Kurt unsere Scheidung hinauszögern darf, in der Hoffnung, dass ich sterbe, bevor er mir die Scheidung zahlen muss, während er weiterhin sein Leben lebt und sich seiner Verantwortung gegenüber seiner sterbenden Frau, mit der er mehr als elf Jahren verheiratet war, entzieht.

Kurt Iswarienko würde sein Leben wie gewohnt fortsetzen "und sich vor seiner Verantwortung gegenüber seiner sterbenden Frau, mit der er mehr als 11 Jahre verheiratet war" drücken. So beschreibt es jedenfalls der "Beverly Hills, 90210"-Star in den Prozessdokumkenten. Die Anwältin des 49-Jährigen, Katherine Heersema, wies die Behauptungen zurück. "Kurt wartet nicht einfach darauf, dass Shannen stirbt", stellt sie klar und verweist auf einen Vergleich, den ihr Mandant seiner Noch-Ehefrau angeboten haben soll.

Auch ihre Tantiemen aus der Serie "Charmed - Zauberhafte Hexen" würden weiter sinken und nicht mehr viel Geld einbringen. Sie wirft ihrem Ex vor, aktuell einen extravaganten Lebensstil zu führen, obwohl er ihr gegenüber behauptet haben soll, nicht genügend Geld zu haben, um sie zu unterstützen.



Ob sich die beiden einigen können, bleibt abzuwarten. Seine Anwältin beteuert: "Er will das Beste für Shannen und er will, dass sie beide diesen Fall hinter sich lassen und nach vorne blicken können." Shannen Doherty hingegen hat angedroht eine "Zwangsvollstreckung" einzureichen, sollte ihr Mann sich weigern zu zahlen.