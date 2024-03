Shannen Doherty machte 2015 ihre Krebserkrankung öffentlich und beendete damit einen Spießrutenlauf mit Gerüchten und Spekulationen. Was der 52 Jahre alten Schauspielerin gar nicht gefällt, ist die öffentliche Neugier, den Gesundheitszustand von bekannten Personen betreffend. Im Hinblick auf die ebenfalls an Krebs erkrankte Prinzessin Kate kritisierte Doherty den enormen öffentlichen Druck.



"Eine Person des öffentlichen Lebens zu sein, bedeutet nicht, dass die Öffentlichkeit über diese Person verfügt. Wir alle haben das Recht, eine Krankheit oder unser Leben privat zu durchleben", so Doherty bei Instagram.