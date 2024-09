Wenn Promis in Interviews sagen "Ich habe das so noch nie erzählt, aber...", dann wird es spannend, manchmal auch intim. So einen Moment gab es gerade mit Selena Gomez, die in einem Interview mit dem US-Magazin "Vanity Fair" plötzlich seltene Einblicke gewährte.



Dass die 32-Jährige gesundheitliche Probleme hat, war bekannt. Dass sich diese aber auch auf ihre Familienplanung auswirken, ist neu.