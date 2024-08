Betroffen sind die Konzerte in Nürnberg (11.9.), Hamburg (13.9.), Leipzig (15.9.), Köln (18.9.) und Frankfurt (20.9.).

Die Absage treffe die Band hart, heißt es in der Mitteilung. "Sie bedauert diese Entscheidung zutiefst und entschuldigt sich bei den mehr als 40.000 Fans, die bereits Tickets erworben haben, sowie bei den Veranstaltern." In enger Zusammenarbeit mit den Tourveranstaltern wolle man "so bald wie möglich Neues" bekannt gegeben.