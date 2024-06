Der Sänger erzählt, dass er und seine Frau außerdem im letzten Jahr den Entschluss gefasst haben, ihr Leben wieder besser in den Griff bekommen zu wollen. Dazu gehört für das Paar auch eine gesündere Ernährung mit mehr Fisch und Gemüse anstatt Kohlenhydraten und Fleisch. Zudem schwört der Sänger auf ein ganz besonderes Getränk: Apfelessig . Er sei aber nicht ganz so diszipliniert wie seine Frau und würde das Getränk auch hin und wieder mal vergessen. Ob das am Geschmack liegt? Den findet der Popsänger nämlich gewöhnungsbedürftig.

Das gilt ja für viele Lebensmittel, von denen man weiß, dass sie gesund sind, aber nicht so gut schmecken. Bei Apfelessig könnte man sagen, dass es eine nicht mehr ganz so gute Apfelschorle ist.

Nach dem die geplante Tour im letzten Jahr nicht stattfinden konnte, startet Sasha jetzt mit "This Is My Time - Die Show" durch. Auf der Bühne gibt es unteranderem den Klassiker "If you believe" zu hören. Nicht nur das Publikum kann sich freuen, auch Sasha ist mehr als glücklich, dass es endlich wieder weitergeht.