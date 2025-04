Dass Robbie Williams in den letzten Jahren immer schlanker wurde, hat die Presse umfassend kommentiert. Es wurde vermutet, dass der Sänger Abnehm-Medikamente wie Ozempic nimmt, um Gewicht zu verlieren.



Nun hat Robbie Williams in einem offenen Instagram-Post von seinen Schwierigkeiten der letzten Monate berichtet und auch in einem Gespräch mit dem "Mirror" Klartext geredet:



Er habe durch die Einnahme eines Abnehm-Medikaments über 20 Kilo Gewicht verloren und so wenig gegessen, dass er an starker Mangelernährung gelitten habe. In der Folge wurde Skorbut bei ihm diagnostiziert.