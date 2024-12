Schon 2010 und 2023 musste Siegel gegen den Krebs kämpfen. Nun hat er den Kampf bereits zum vierten Mal gewonnen. Siegel ist eine echte Kämpfernatur. "Ich bin froh und dankbar darüber, dass es jetzt so ist, wie es ist", sagt Ralph Siegel zu BRISANT.



Nur der Rücken bereite ihm noch Probleme, verriet Siegel am Telefon. Deshalb sei er weiter in medizinischer Behandlung.