Rainald Grebe ist bekannt für seine scharfzüngigen Texte. Ein Beispiel dafür: Das Lied "Brandenburg", das er heute nicht mehr so schreiben würde, wie er einmal sagte.



Erst vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass Grebe den Sondermann-Preis 2024 erhält. Die Jury habe den Witz und seinen Umgang mit populären Mythen gelobt, teilten der Verein Sondermann und das Caricatura-Museum in Frankfurt am Main mit.



An der feierlichen Preisverleihung am 9. November in Frankfurt/Main wird der Komiker und Liedermacher wohl nicht teilnehmen können.