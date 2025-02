Das Krankheitsbild sei komplex: Der Papst leide an einer polymikrobiellen Atemwegsinfektion, was die Behandlung erschwere. Ursprünglich wurde der Pontifex wegen einer Bronchitis behandelt. Die Therapie musste mehrfach angepasst werden.

Was ist eine polymikrobielle Atemwegserkrankung? Sie wird durch eine Kombination verschiedener Krankheitserreger ausgelöst - darunter Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten. Meist tritt sie auf, wenn bereits eine Schwächung des Immunsystems oder eine bestehende Infektion vorliegt. Die Behandlung ist herausfordernd, da Antibiotika oder andere Medikamente nicht immer ausreichen. Der Körper muss aktiv zur Genesung beitragen, was besonders bei älteren Menschen schwierig sein kann.

Italiens Bischofskonferenz hat die Gläubigen des Landes aufgerufen, für Franziskus "in diesem Moment des Leidens" zu beten. Aus der ganzen Welt senden Menschen Genesungswünsche an den 88-Jährigen. Auch in seiner Heimat Argentinien wird für den Pontifex gebetet.