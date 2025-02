Die Sorge um den Papst ist nach wie vor groß: Seit mehr als zehn Tagen liegt das Oberhaupt der katholischen Kirche wegen einer Atemwegsinfektion und einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Nach Angaben des Vatikans vom Sonntag (23.02.) hat sich der Zustand des Papstes in den vergangenen Tagen verschlechtert.

Demnach hätten jüngste Blutuntersuchungen eine eingeschränkte Nierenfunktion ergeben, die aber unter Kontrolle sei. Die Nierenschwäche könne auf eine Sepsis im Frühstadium hindeuten, sagte der Leiter der Anästhesie und Intensivmedizin der Universitätsklinik in Ancona, Abele Donati, der italienischen Zeitung "Corriere della Sierra".



Nach Angaben des Vatikans ist es wegen der "Komplexität des Krankheitsbildes" noch zu früh, eine Prognose über den weiteren Verlauf abzugeben. Zunächst müsse abgewartet werden, ob die Medikamente anschlagen. Am Wochenende hatte der Vatikan den Zustand des 88-Jährigen als "kritisch" bezeichnet, am Montag folgte immerhin die Mitteilung, dass die Nacht gut verlaufen sei und der Papst gut geschlafen habe. Von Entwarnung ist allerdings nicht die Rede.