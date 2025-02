Die Sorge um den Papst ist groß: Seit einer Woche liegt das Kirchenoberhaupt mit einer Lungenentzündung in einem Krankenhaus in Rom. Nun teilt der Vatikan mit, dass sich der Zustand von Papst Franziskus leicht gebessert habe und er fieberfrei sei.

Mit schwerem Husten und Atemwegsbeschwerden wurde der 88-Jährige am 14.02. ins Krankenhaus eingeliefert. Nach einer Diagnose von Dienstag (18.02.) leidet Papst Franziskus an einer beidseitigen Lungenentzündung.



Das Krankheitsbild sei komplex: Der Papst leide an einer polymikrobiellen Atemwegsinfektion, was die Behandlung erschwere. Ursprünglich wurde der Pontifex wegen einer Bronchitis behandelt. Die Therapie musste mehrfach angepasst werden.