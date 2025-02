Seit nunmehr vier Tagen befindet sich Papst Franziskus im Krankenhaus. Mit schwerem Husten und Atemwegsbeschwerden wurde der 88-Jährige am Freitag (14.02.) in die römische Klinik eingeliefert. Seit Montag steht fest: Der Papst leidet an einer polymikrobiellen Atemwegserkrankung. Ursprünglich wurde der Pontifex wegen einer Bronchitis behandelt. Man habe nun die Therapie angepasst.