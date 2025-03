Am Montag (03.03.) schien der Zustand des Papstes zunächst stabil - wie schon an den beiden Tagen zuvor. Doch dann der Rückschlag und eine beunruhigende Nachricht am frühen Abend: Papst Franziskus hat zwei weitere schwere Atemkrisen erlitten. Wie bereits am Freitag hätten sich die Muskeln seiner Atemwege verkrampft, hieß es. "Daher wurden zwei Lungenspiegelungen durchgeführt, bei denen reichlich Sekret abgesaugt werden musste." Zudem sei Franziskus wieder mechanisch beatmet worden. Mit einer Prognose über den weiteren Verlauf hielten sich die Ärzte zurück.

Papst Franziskus befindet sich seit dem 14. Februar wegen einer komplizierten Atemwegserkrankung im Krankenhaus.



Am Sonntag (02.03.) hatte er sein traditionelles sonntägliches Grußwort zum dritten Mal in Folge nur schriftlich an seine Anhänger richten können.



Er danke Gott dafür, dass er ihm die Gelegenheit gebe "im Körper und im Geist die Lage so vieler kranker und leidender Menschen zu teilen", hieß es in der Botschaft des Papstes.



Zugleich dankte er den Ärzten und dem medizinischen Personal in der Gemelli-Klinik sowie allen Gläubigen rund um den Erdball, die für ihn beten. "Ich spüre eure Zuneigung und eure Nähe und fühle mich in diesem besonderen Augenblick vom gesamten Volk Gottes 'getragen' und unterstützt."