Damit ist klar: Auch nach mehr als zwei Wochen im Krankenhaus gibt es noch keine Entwarnung. Die behandelnden Ärzte hatten am Freitagabend erklärt, in den nächsten 24 bis 48 Stunden werde sich zeigen, welche Folgen die erneute Atemwegskrise für den Gesundheitszustand des Papstes habe.



Am Sonntagmorgen (02.03) heißt es aus dem Vatikan, er habe eine weitere ruhige Nacht verbracht: "Die Nacht war ruhig, der Papst ruht noch".



Wegen seiner Erkrankung wird Franziskus zum dritten Mal hintereinander auch an diesem Sonntag nicht das übliche Sonntagsgebet sprechen können, zu dem normalerweise Zehntausende auf den Petersplatz kommen. Das gab es in seiner Amtszeit noch nie.